Вночі 27 вересня у Рівному невідомий у масці посеред вулиці напав на 20-річну Тетяну, яка має проблеми зі слухом та мовленням. Зловмисник ножем вдарив дівчину в живіт, а потім втік.

Тетяна спілкується лише жестами, тож ані закричати, ані викликати швидку вона не змогла. А коли нападник утік, вона набрала знайомого по відео-зв’язку і вже той викликав на місце події медиків.

Тетяну в шоковому стані доставили в лікарню. Вона була притомна, але що саме з нею сталося, пояснити не могла.

– У неї був шок від того, що її вдарили ножем. У дівчини була тривала кровотеча з передньої стінки черевної порожнини. Тож її одразу відправили в операційну, – пояснює завідувач ургентної хірургії Рівненської центральної міської лікарні Віталій Хмилецький.

Медики кажуть: поранення було непроникним, тож кровотечу швидко зупинили, а Тетяну успішно прооперували.

Дівчина через перекладача-дактилолога пояснила, що того вечора вона вийшла з магазину додому, а незнайомець пішов слідом за нею. Однак вона на це не звернула уваги.

Згодом нападник наздогнав її на одній із вулиць і несподівано вдарив ножем один раз. Жодних речей та грошей у потерпілої він не вкрав.

Дівчина каже, що жодних конфліктів у неї ні з ким не було, тому уявлення не має, за що її ледь не вбили. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та шукають свідків інциденту.

Водночас місцеві припускають, що це, ймовірно, якась нова моторошна гра – коли людей травмують заради розваги, щоб побачити, як вони стікають кров’ю.

Напад на Тетяну поліція поки що розслідує як легкі тілесні ушкодження, за що передбачено незначний штраф. Але правоохоронці обіцяють, що статтю зможуть перекваліфікувати, якщо нападника таки затримають.

Відзначимо, що місяць тому в Рівному стався схожий випадок. Двоє 15-річних братів-близнюків напали на 42-річну перехожу на вулиці посеред дня. Один із підлітків поранив жінку ножем.

Після цього юнака, який травмував перехожу, помістили в ізолятор тимчасового тримання, повідомили про підозру, а згодом відправили під домашній арешт.

У постраждалої було також непроникне ножове поранення. Наразі стан її здоров’я задовільний.

Одна з можливих причин скоєння злочину – брати дивилися заборонені фільми, де була присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі.