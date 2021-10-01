На вулиці Преображенській столична поліція затримала 32-річного киянина, який з пневматичної гвинтівки поранив у шию випадкового перехожого.

Пораненого госпіталізували у лікарню, його стан – задовільний.

Чоловік розповів, що нібито просто вирішив постріляти з вікна балкона по пташках, а у перехожого влучив випадково.

Вдома у затриманого знайшли гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Вирішується також питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.