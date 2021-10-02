Крадіжка в Черкаській області – із банкомата вкрали майже 140 тис. грн

У селі Ладижинка Уманського району зловмисники вночі розібрали стіну в будинку культури, де був встановлений банкомат, та вкрали гроші. Сума збитків становить близько 140 тис. грн.

Про крадіжку стало відомо вранці, коли працівники будинку культури прийшли на роботу.

Побачивши зламане вікно, дірку в стіні та зламаний банкомат, вони викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що зловмисники заволоділи чотирма касетами з грошима. Експерти вилучили на місці події речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки, що поєднана з проникненням у приміщення та завдала значної шкоди потерпілому.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові дії, щоб встановити всі обставини та особи зловмисників.

У Черкаській області невідомі продірявили стіну будинку культури й викрали 140 тис. грн / 3 фотографии

Також просять всіх, хто бачив підозрілих осіб чи володіє інформацією, яка допоможе в розкритті злочину, повідомити про це за номером 102.