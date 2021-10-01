У Києві учням молодших класів ліцею, що на проспекті Голосіївському, 120В, стало зле після того, як їхній однокласник розчавив у приміщенні упаковку бомби-смердючки.

На місце прибула швидка, представники ДСНС столиці, Київської служби порятунку та Нацполіції.

Дітей із приміщення евакуювали, приміщення провітрили.

Мобільна лабораторія екологічного контролю Київської аварійно-рятувальної служби зробила заміри повітря за 12 параметрами. Шкідливих речовин не виявлено.

Із школярем, який приніс до школи упаковку із смердючою речовиною, та його батьками нині працюють працівники Національної поліції в Києві.

Принцип дії бомби-смердючки полягає в заповненні приміщення смородом. Своєю витівкою школяр хотів розважити однокласників.

27 вересня в селі Виноград, що в Черкаській області, із дошкільного навчального закладу евакуювали 163 дитини та 40 дорослих через пожежу у вбиральні.

Для ліквідації пожежі прибули одразу два чергові караули.

Причиною займання стало коротке замикання електрообігрівача.

Вогнем знищено сам обігрівач, дитячі речі та пошкоджено оздоблення стін.

Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.