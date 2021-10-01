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Анастасія Рогожінська |

Вирізали із покрученого авто: у Києві вночі сталася смертельна ДТП

Вирізали із покрученого авто: у Києві вночі сталася смертельна ДТП

У ніч на 1 жовтня у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 24-річний хлопець не впорався з керування і на повній швидкості врізався у бордюр.

Смертельна ДТП у Києві сталася на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі міста.

На місце аварії одразу виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та медичні працівники.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Mini Cooper не впорався з керуванням та наїхав на бордюр.

Після чого легковик виїхав за межі проїжджої частини у кювет та перекинувся. Хлопець, який перебував за кермом, від отриманих травм загинув на місці.

Водночас за даними Оперативного, рятувальники вирізали водія з покрученої автівки. Його намагалися реанімувати, але, на жаль, безрезультатно.

ДТП у Києві – подробиці ДТП в Деснянському районі (ФОТО)
ДТП у Києві – подробиці ДТП в Деснянському районі (ФОТО)
ДТП у Києві – подробиці ДТП в Деснянському районі (ФОТО)
ДТП у Києві – подробиці ДТП в Деснянському районі (ФОТО)
Вирізали із покрученого авто: у Києві вночі сталася смертельна ДТП / 2 фотографии

За даними фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Днями сталася аварія у Київській області – в елітному селищі Козин. Toyota на швидкості влетіла в сміттєвоз Mercedes, який саме збирались навантажувати.

Унаслідок ДТП водій автомобіля та пасажир загинули одразу на місці події. Трьох інших постраждалих доставили до лікарні.

За даними правоохоронців, попередньою причиною зіткнення з вантажівкою є те, що водій іномарки не обрав безпечну швидкість.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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