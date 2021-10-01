ДТП у Києві – подробиці ДТП в Деснянському районі (ФОТО)

У ніч на 1 жовтня у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 24-річний хлопець не впорався з керування і на повній швидкості врізався у бордюр.
Смертельна ДТП у Києві сталася на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі міста.
На місце аварії одразу виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та медичні працівники.
Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Mini Cooper не впорався з керуванням та наїхав на бордюр.
Після чого легковик виїхав за межі проїжджої частини у кювет та перекинувся. Хлопець, який перебував за кермом, від отриманих травм загинув на місці.
Водночас за даними Оперативного, рятувальники вирізали водія з покрученої автівки. Його намагалися реанімувати, але, на жаль, безрезультатно.
За даними фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Днями сталася аварія у Київській області – в елітному селищі Козин. Toyota на швидкості влетіла в сміттєвоз Mercedes, який саме збирались навантажувати.
Унаслідок ДТП водій автомобіля та пасажир загинули одразу на місці події. Трьох інших постраждалих доставили до лікарні.
За даними правоохоронців, попередньою причиною зіткнення з вантажівкою є те, що водій іномарки не обрав безпечну швидкість.