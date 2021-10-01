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Валентина Летяк |

Пожежа у Київській інженерній гімназії: дітей евакуювали

Пожежа у київській гімназії

Вранці 1 жовтня у Київській інженерній гімназії, що розташована на Княжому Затоні, 12А, сталася пожежа. З будівлі закладу евакуювали 1,5 тис. дітей.

Рятувальники, які прибули на місце, з’ясували, що займання сталося о 10.05 на площі 25 кв. м у їдальні на першому поверсі чотириповерхової гімназії.

Дітей та персонал вивели на повітря ще до прибуття пожежників.

Учні гімназії виклали відеокадри у соцмережах.

За півгодини рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння. До гасіння пожежі залучалося чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 бійців Головного управління ДСНС України у Києві.

Ніхто внаслідок пожежі не постраждав.

Причини загоряння встановлюють правоохоронці.

Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії
Пожежа у Київській інженерній гімназії: дітей евакуювали / 3 фотографии
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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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