Бойовики били з артилерії та мінометів: на Донбасі український військовий отримав поранення

В результаті обстрілу з боку терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” один український військовослужбовець отримав осколкове поранення середнього ступеню тяжкості.

Воїну було надано медичну допомогу, після чого його евакуювали до лікувального закладу, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За минулу добу зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Ворог застосовував заборонене озброєння, яке згідно з Мінськими угодами має бути відведено від лінії фронту. Зокрема, обстріл вівся зі ствольної артилерії калібру 122 мм, 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, а також протитанкових ракетних комплексів.

Під обстрілом опинилися українські позиції неподалік від населених пунктів Новозванівка, Мар’їнка, а також Станиці Луганській.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника Орлан-10, який вів розвідку за лінією розмежування.

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Фото: штаб ООС