У ніч з 1 на 2 жовтня у Чернігові напали на двох правоохоронців. У мікрорайоні Масани випадкові перехожі помітили тіло загиблого капітана поліції.

Поруч з правоохоронцем лежав ще один поліцейський, якого доставили до реанімації місцевого медичного закладу. Про це розповіла речниця Чернігівської поліції Наталія Слабеняк.

За даними ЗМІ, обидва капітани служили в одному підрозділі Національної поліції, проте під час нападу вони перебували не на службі.

Правоохоронці з’ясували, що на поліцейських напали четверо людей. Наразі двоє з них перебувають у відділенні Національної поліції, а ще двох оголосили у розшук.

Напад на поліцейського в Івано-Франківську

Нещодавно в Івано-Франківську напали на поліцейського. Крадій проник до квартири правоохоронця та наніс йому 14 ножових поранень.

У поліцейського були травмовані легені, поранені шия та грудна клітина. Його госпіталізували до медичного закладу, в якому надали своєчасну допомогу.

Нападника затримали через декілька годин у Львові. Попередньо правоохоронці опитали свідків та подивилися камери відеоспостережень.

Джерело: Суспільне Новини