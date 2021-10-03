ДТП на трасі Кременівка-Ялта – подробиці ДТП події 2 жовтня

На трасі Кременівка-Ялта у Донецькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії загинув водій вантажівки.

60-річний чоловік перебував за кермом вантажного автомобіля DAF, коли виїхав у кювет на заокругленні автодороги у Нікольському районі.

Унаслідок цього зсунула металева плита, яка не була закріплена на напівпричепі. На жаль, вантаж змістився та зірвав кабіну транспортного засобу з місць технологічних кріплень.

Кабіну вантажівки, в якій перебував водій, повністю розчавило. 60-річний чоловік дістав травми, які виявилися несумісними з життям. Правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії, після чого їй зможуть надати правову оцінку.

ДТП у Костянтинівці

Нещодавно сталася ДТП у Костянтинівці на проспекті Ломоносова. Легковий автомобіль Daewoo Lanos рухався на свій зелений сигнал світлофора, проте наїхав на літню жінку.

Унаслідок травм 75-річна жінка померла в місцевому медичному закладі. За попередніми даними, подію кваліфікували за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Відповідальність за частиною 2 цієї статті передбачає ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого. Слідство триває.