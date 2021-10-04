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Людмила Богданова |

Підсипали Клофелін і грабували: на вокзалі у Києві викрили групу злочинців

Підсипали Клофелін і грабували: на вокзалі у Києві викрили групу злочинців

Прокуратура Києва викрила злочинне угрупування, яке вчиняло розбійні напади на людей на вокзалах. Зловмисники підсипали їм сильнодійний препарат і грабували.

Злочинна група діяла на території автовокзалу Київ та центрального залізничного вокзалу, її організував 38-річний киянин. Чоловік залучив до справи свою знайому, а також працівника кафе в супермаркеті, який дозволив провести аферу на його території.

Зловмисники підходили до людей і пропонували їм алкогольні напої. Коли ті погоджувалися, вони підсипали їм сильнодійний лікарський препарат Клофелін. Потерпілі втрачали свідомість, а фігуранти справи у цей час забирали їхні мобільні телефони, гроші, наручні годинники та інші цінні речі.

Наразі слідством доведено чотири таких випадки, під час одного з них людина загинула. Правоохоронці провели обшуки у зловмисників і знайшли велику кількість речей, які свідчать про причетність до справи.

Двох учасників групи затримали – їм уже повідомили про підозру за фактами вчинення розбійних нападів з використанням сильнодійних лікарських препаратів (п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 187 ККУ).

Фігурантам справи загрожує до 15 років ув’язнення, а також конфіскація майна.

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Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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Факти ICTV
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