Вбивство поліцейського в Чернігові

Юнаки, які вночі 2 жовтня забивали двох поліцейських біля супермаркету в Чернігові, знімали свої знущання на камеру та хизувалися кров’ю на руках.

Моторошні кадри отримали журналісти Надзвичайних новин.

Після побиття зловмисники залишили правоохоронців стікати кров’ю й подалися геть. Непритомних закривавлених чоловіків на клумбі виявила місцева жителька.

На час прибуття медиків один із поліцейських – 30-річний капітан поліції Артур Єрохін – помер. Його колегу Володимира Савона госпіталізували до реанімації в дуже важкому стані з проламаною головою.

Конфлікт із молодиками спалахнув пізно ввечері в супермаркеті. На відео з камер спостереження видно, що компанія тягне одного з поліцейських і кидає під касою.

У супермаркеті учасників конфлікту не розборонили й стверджують, що бійка сталася не в супермаркеті, а на вулиці, і все, що вони змогли зробити, – це викликали патрульних.

– Тільки-но почався конфлікт у магазині, терміново викликали поліцію. На жаль, приїхала вона тоді, коли всі учасники конфлікту вже залишили межі магазину, – говорить речник мережі супермаркетів Сергій Демченко.

Очевидці стверджують, що сварка почалася через банальне зауваження, яке нетверезі поліцейські зробили молодикам.

– Чув із розмов, що п’яні поліцейські чіплялися до дівчат, а хлопці за них заступилися. Один, кажуть, взагалі несамовитий був, надто п’яний, – говорить свідок надзвичайної події Юрій.

Правоохоронці затримали спершу шістьох хлопців, але підозру вручили лише чотирьом. На суді батько 17-річного Дмитра переконував, що його син нікого не бив, а лише відтягував незнайомця від свого брата Ярослава.

– Одній із дівчат стало зле, тому Ярослав пішов у магазин придбати води. Дмитро в цей час пішов у туалет. Раптом до сина підбігла дівчина й почала кричати, що б’ють його брата. Той відштовхнув нападника і далі надавав допомогу Ярославу, тому що в нього була розбита голова та гематома на щоці, – переповідає події тієї ночі батько підозрюваного Дмитра Сергій.

Стверджує чоловік і те, що патрульні на місці конфлікту були, але не стали з’ясовувати обставини.

– Один із постраждалих нападав на патрульного. Останній застосував балончик, а потім сказав з’ясовувати все самим, після чого патрульні поїхали. Напевно, довідалися, що це був представник поліції, – припускає батько підозрюваного.

Мати підозрюваного Ярослава Людмила взагалі під час суду заявила про погрози:

– Я хвилююсь, тому що я в Ярослава одна, тато помер кілька років тому. І зараз я отримую такі повідомлення та дзвінки, що страшно знімати слухавку.

Затримані стверджують, що найбільш жорстоким тієї ночі був їхній товариш Ілля. За їхніми словами, той завдав щонайменше сім точних ударів у голову жертві й не зупинявся на їхні прохання.

Наразі всіх затриманих суд відправив у СІЗО. Заарештували також 32-річного чоловіка, який не брав участі в побитті, але вкрав сумку у непритомного поліцейського.

Уночі 2 жовтня група молодиків напала на двох поліцейських у Чернігові. Обидва чоловіки перебували у відпустці в цивільному одязі.

Одного з них вдарили по голові щонайменше 20 разів, через що 30-річний капітан поліції Артур Єрохін помер на місці події. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтями Умисне вбивство та Грабіж.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає ув’язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.