У Білій Церкві Київської області сталася пожежа у лікарні на другому поверсі. І все через коротке замикання електрообігрівача, який один із пацієнтів увімкнув на ніч під своїм ліжком.

Інцидент стався у ніч на 4 жовтня. У медзакладі перебувало 13 пацієнтів та четверо медсестер.

Під ранок чергова медсестра відчула запах горілого. Вона одразу сповістила своїх колег і всі разом кинулися з’ясовувати що горить. А коли відчинили двері однієї з палат – побачили густий дим.

Медики самотужки рятувати пацієнтів. І все це вони робили фактично напомацки, адже світло під час пожежі вмикати не можна.

– Спочатку евакуювали дідуся, який горів, облили водою і вивезли на вулицю. Потім евакуювали в сусідній палаті двох пацієнток. Ті, хто міг ходити – вийшли самі, – згадує завідувачка відділення Білоцерківської міської лікарні Раїса Ємець.

Усім пацієнтам та медичним працівникам вдалося вчасно евакуюватись. Однак, вже перебуваючи на вулиці, одній із тяжкохворих пацієнток – 74-річній місцевій жительці – раптово стало зле і вона померла.

Відомо, що пенсіонерка не встигла надихатися чадом, бо лежала в зовсім іншій палаті. Але коли проходила евакуація, вона дуже розхвилювалася.

Жінку відкачували медики з відділення та бригада реаніматологів, однак все безрезультатно.

– У неї комбінована важка вада серця. Серцева недостатність. Але мабуть, стресова ситуація дала свій ефект і на тлі погано працюючого серця, – розповідає Раїса Ємець.

Експерти не знайшли слідів отруєння чадним газом у тілі загиблої. Тож ще з’ясовуватимуть, яка справжня причина смерті.

Правоохоронці встановили причину загорання. Так, один із пацієнтів увімкнув на ніч електрообігрівач, внаслідок чого загорівся матрац.

Лікарі кажуть: у відділенні досі не увімкнули опалення, а без додаткового тепла тяжкохворі пацієнти можуть замерзнути. Тому родичам дозволили привозити обігрівачі.

Дідусь, під яким фактично зайнялося ліжко, уцілів. У палаті чоловік перебував один і якби не пильний персонал – запросто міг учадіти та згоріти живцем.

– Хворий тільки отримав 6% опіку. Він продовжує лікуватись в хірургічному відділенні, – каже заступник керівника Білоцерківської міської лікарні Анатолій Масло.

Зараз у відділенні, в якому сталася пожежа, порожньо. Евакуйованих пацієнтів розмістили в інших корпусах лікарні.

У поліції відкрили кримінальне провадження. І якщо слідчі доведуть, що займання сталося через порушення вимог пожежної безпеки, відповідальні можуть опинитися на лаві підсудних.