У прокуратурі Черкаської області озвучили основні версії вбивства 45-річного бізнесмена Михайла Козлова.

Перша полягає в тому, що злочин вчинили на замовлення осіб, інтереси яких порушувала діяльність вбитого Козлова в Черкасах та області та з якими в нього ставалися конфлікти.

Розглядає слідство і версію, що злочин вчинений на замовлення оточення самого Козлова з особистих мотивів чи задля перерозподілу його активів.

За словами прокурора Черкаської області Олександра Вороніна, є ще низка версій, але озвучити їх він наразі не може.

Над розриттям вбивства бізнесмена працюють 84 правоохоронці. За два тижні після вбивства допитано понад 70 осіб та опитано понад 1 200.

Крім того, правоохоронці провели сім оглядів місця події. Тривають 24 судові експертизи речових доказів, які було знайдені на місці вбивства.

Вивчивши відео з місця події, правоохоронці дійшли висновку, що особа, яка вбила бізнесмена, ймовірно має досвід роботи в спецпідрозділах правоохоронних органів або Міноборони.

– Те, як зловмисник поводиться, тримає зброю, здійснює постріли, заходить та виходить із приміщення, свідчить про те, що він мав спеціальну підготовку, – зазначає прокурор області.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вбивство 45-річного бізнесмена з Черкас сталося 22 вересня о 09.52 в кафе Львівська майстерня шоколаду просто в центрі міста поряд із міськрадою та облдержадміністрацією. Чоловік дістав п’ять вогнепальних поранень у тулуб, від яких помер того ж дня в Третій Черкаській міській лікарні.

У прокуратурі повідомляють, що злочинці прибули до кафе в камуфльованому одязі темних кольорів із наліпками СБУ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Один із нападників із автоматичним карабіном М4 забіг у кафе та вбив Михайла Козлова.

Інший залишився надворі й, вистреливши кілька разів із автомата Калашникова АК74, забезпечив прикриття вбивці.

Автомобіль Skoda Fabia сірого кольору, на якому, ймовірно, втекли з місця злочину нападники, знайшли згорілим у Долині троянд за кількасот метрів від місця злочину. У салоні виявили й обгорілі АК74 та М4.

Злочин розслідують за фактом вбивства, вчиненого групою осіб на замовлення.

Воно перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: Поліція Черкаської області

Фото: Нацполіція