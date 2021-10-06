Напад на правоохоронців в Одесі 5 жовтня – подробиці (ФОТО, ВІДЕО)

В Одесі 22-річний хлопець вдарив ножем у груди одного зі спецпризначенців. Напередодні він поранив одного поліцейського, після чого забаракидувався у квартирі.

Інцидент стався у вівторок, 5 жовтня, на проспекті Шевченка.

Вдарив ножем у груди та забарикадувався: в Одесі 22-річний хлопець напав на правоохоронців / 3 фотографии

Спочатку місцевий житель забрався на паркан одного з підрозділів поліції. Там він з криками та погрозами кидав каміння по автомобілях правоохоронців, що стояли у дворі.

Водночас співробітники поліції спробували зупинити хлопця. Однак той у свою чергу дістав ніж та порізав одному з них руку.

Після цього нападник втік і забарикадувався у квартирі, яку орендував неподалік.

Затримати зловмисника вдалося бійцям батальйону поліції спеціального призначення. Вони за згодою господині квартири увійшли всередину приміщення.

Та нападник, побачивши правоохоронців, кинувся до одного зі спецпризначенців та вдарив його ножем у груди. Завдяки захисному спорядженню він не постраждав.

Зупинити хлопця вдалося після застосування травматичної зброї. Зловмисника поранили в груди, зараз йому надають необхідну меддопомогу.

За відповідним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще за статтею про хуліганство та затримання підозрюваного.

Нещодавно у Чернігові біля супермаркету група молодиків напала на двох поліцейських, які перебували у відпустці в цивільному одязі.

Одного з них – 30-річного капітана поліції – вдарили по голові щонайменше 20 разів, через що правоохоронець помер на місці. Іншого поліцейського госпіталізували до реанімації в дуже важкому стані з проламаною головою.

Відомо, що нападники знімали свої дії на камеру та хизувалися кров’ю на руках. Після побиття вони подалися геть. Непритомних закривавлених чоловіків на клумбі виявила місцева жителька.

Зловмисникам за скоєне загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна.