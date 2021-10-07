На Рівненщині суд покарав 22-річного вчителя танців, який тривалий час розбещував 10-річну ученицю. Внаслідок цього у дівчинки виникла депресія.

За даними прокурорів, із кінця січня до середини лютого 2021 року танцюрист вчиняв розпусні дії щодо дівчинки, яка була його ученицею.

Так, молодик надсилав дитині у Viber світлини своїх геніталій, а у чаті зачіпав тему сексуального характеру.

Ба більше, вчитель танців просив дівчинку надсилати йому еротичні фото та відео у відповідь. Дитина у свою чергу погоджувалась через страх.

Одного разу матір дівчинки випадково побачила листування доньки з хореографом і почала розпитувати її про все.

Дівчинка ж зізналась, що нікому не розповіла про спілкування з вчителем через страх, що чоловік десь її перестріне або покаже комусь її знімки.

Після цього дівчинка почала відвідувати психолога. Вона розповіла спеціалісту, що обожнює танці, але не може ходити на тренування, оскільки вчитель торкався її тіла та змушував надсилати інтимні фото.

У судді ж зазначили, що дитина перебуває в депресії, адже їй завдали значної моральної травми. Тому вона досі боїться відвідувати гуртки та ходити до школи.

Сам вчитель під час суду зізнався, що він щей спілкувався зі старшою сестрою своєї учениці.

Вони познайомилися в Instagram, де він також надсилав фото свого статевого органу і навіть відео з мастурбацією. А після просив скинути відверті фото свого тіла, на що дівчина відмовила.

Таким чином чоловік визнав свою вину в залі суду та вибачився перед матір’ю дівчинки.

Хореографа засудили умовно до трьох років, а також відсторонили від викладання на такий же термін.

Окрім того, чоловік сплатить 30 тис. грн за позовом батьків та 20 тис. грн, які вони витратили на послуги адвоката. Також він заплатить 100 тис. грн моральної компенсації.

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Джерело: ЄДСР