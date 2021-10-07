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Тетяна Забожко |

У Черкасах на припарковані автомобілі впав будівельний паркан

У Черкасах на припарковані автомобілі впав будівельний паркан

У Черкасах на припарковані на вулиці Дашкевича автомобілі впав будівельний паркан.

Надзвичайна подія сталася біля колишнього готелю Слов’янський, стіни якого наразі утеплюють.

Пошкоджень зазнали шість машин. Йдеться про подряпини на капотах і бамперах. Два автомобілі мають вм’ятини.

– Пошкоджені автомобілі здебільшого належать клієнтам, які орендують приміщення в будівлі. Ми зв’язались із ними, щоб вони оцінили збитки й зафіксували пошкодження, – розповіла представниця компанії-власниці Ірина Велько.

Після того, як сума збитків буде встановлена, йтиметься про компенсацію.

Хто саме відшкодовуватиме збитки – власник приміщення ПП Крупський чи підрядник Центральна будівельна компанія, яка утеплює будівлю – стане відомо після того, як буде відома причина падіння паркану.

У Черкасах на автомобілі впав паркан – фото
У Черкасах на автомобілі впав паркан – фото
У Черкасах на автомобілі впав паркан – фото
У Черкасах на автомобілі впав паркан – фото
У Черкасах на припарковані автомобілі впав будівельний паркан / 2 фотографии

За годину до надзвичайної події там стояла й автівка колишнього секретаря Черкаської міської ради Ярослава Нищика. Але він встиг поїхати до того, як паркан придавив автомобілі.

Як зазначили в соцмережі користувачі, аналогічна подія вже ставалася в липні.

Джерело: 18000

Фото: Справжні Черкаси

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