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Юлія Захарченко |

У Києві 50-річний педофіл напав на двох 9-річних дівчаток у ліфті

У Києві 50-річний педофіл напав на двох 9-річних дівчаток у ліфті

У Києві 50-річний місцевий мешканець здійснив розпусні дії щодо двох 9-річних дівчаток та обікрав одну з них. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо зловмисника.

За даними Київської міської прокуратури, у серпні 2021 року чоловік помітив двох дітей. Дівчатка гуляли на вулиці, а він почав за ними стежити.

Неповнолітні зайшли до одного з будинків, а правопорушник зайшов вслід за ними до ліфту. Переконавшись, що їх ніхто не бачить, вчинив щодо них розпусні дії.

Після цього підозрюваний чоловік відібрав в однієї з дівчаток гроші, погрожуючи застосуванням фізичного насильства. Наразі правопорушник перебуває під вартою.

50-річного чоловіка підозрюють за статтею 156 (Розбещення неповнолітніх) та статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Слідчі дії тривають.

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Фото: Pexels

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