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Валентина Летяк |

Віз шпигунське обладнання: під Одесою затримали громадянина Японії

прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням

В Одеській області у пункті пропуску Паланка прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у іноземця шпигунське обладнання, яке він намагався вивезти до Молдови.

До сусідньої країни громадянин Японії намагався потрапити рейсовим автобусом.

Прикордонники та митники під час огляду речей іноземця виявили дві пари окулярів, дві ручки та годинник з вмонтованими прихованими камерами та мікро-USB роз’ємами.

Про цей факт Держприкордонслужба повідомила у компетентні органи. Так званого шпигуна через кордон не пропустили, а технічні засоби негласного зняття інформації вилучили.

прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
прикордонники затримали іноземця зі шпигунським обладнанням
Віз шпигунське обладнання: під Одесою затримали громадянина Японії / 3 фотографии
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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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