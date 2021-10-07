Віз шпигунське обладнання: під Одесою затримали громадянина Японії

В Одеській області у пункті пропуску Паланка прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у іноземця шпигунське обладнання, яке він намагався вивезти до Молдови.

До сусідньої країни громадянин Японії намагався потрапити рейсовим автобусом.

Прикордонники та митники під час огляду речей іноземця виявили дві пари окулярів, дві ручки та годинник з вмонтованими прихованими камерами та мікро-USB роз’ємами.

Про цей факт Держприкордонслужба повідомила у компетентні органи. Так званого шпигуна через кордон не пропустили, а технічні засоби негласного зняття інформації вилучили.