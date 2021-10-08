Смерть Полякова: у Слузі народу повідомили, що в нардепа були конвульсії

Народного депутата від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова перед смертю нудило, а згодом почалися конвульсії.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook із посиланням на патрульну поліцію нардеп від партії Слуга народу Галина Янченко.

– Патрульні знайшли його вночі в машині таксі, зупиненій за порушення ПДР. За інформацією патрульних, його нудило, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати, – написала Янченко.

У своєму Telegram депутат уточнила, що на патрульних поліцейських були боді-камери, які на той момент працювали і все зафіксували. За даними Янченко, на момент зупинки таксі Поляков ще був живий, проте перебував у важкому стані.

– За інформацією, яка є в моєму розпорядженні, коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані. Його нудило, а незабаром почалися конвульсії. На поліцейських були боді-камери, які працювали і зафіксували подію, – розповіла Янченко.

За її даними, у найближчі дні будуть результати токсикології, які покажуть, чи були в організмі загиблого нардепа отруйні речовини.

Янченко також зауважила, що причина смерті Антона Полякова – гостра коронарна недостатність.

Цю ж інформацію сьогодні озвучили в Київській міській прокуратурі. Там повідомили, що, згідно з результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата Верховної Ради ІХ скликання від депутатської групи За майбутнє.

За фактом смерті нардепа відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою Природна смерть. Тіло Антона Полякова було направлено на судово-медичну експертизу.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що нардепа Полякова в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Швидка не змогла реанімувати нардепа.

Джерело: Галина Янченко