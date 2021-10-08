Нардеп Антон Поляков помер: що кажуть у Верховній Раді про смерть колеги

8 жовтня стало відомо про смерть Антона Полякова – 33-річного народного депутата від фракції За майбутнє. За даними поліції, нардепу Полякову стало зле в таксі, його намагалися реанімувати медики, але це не допомогло.

Новина про смерть Полякова вразила колег політика. Як відреагували у Верховній Раді на трагедію, читайте у матеріалі.

Антон Поляков помер: як відреагували депутати

Одним з перших про смерть депутата Полякова повідомив колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він висловив співчуття та сподівання, що справу розслідують належним чином.

Засідання Верховної Ради 8 жовтня почалося з хвилини мовчання на честь вшанування пам’яті Антона Полякова.

З промовою виступив колега Полякова з фракції За майбутнє Тарас Батенко. Він назвав цей день “чорною п’ятницею”.

– Для нас це чорна п’ятниця. З невимовним жалем і сумом ми говоримо про смерть нашого друга та товариша. Правдивий, правдолюб, порядний… рафіновано порядний, чесний. Який, як і багато хто з вас, увірвався в ці стіни парламенту, щоб творити добро. Тільки він по-своєму розумів це добро. Це ціна української політики – його смерть…

Батенко зауважив, що Поляков ніколи не жалівся на здоров’я чи на погрози. Представник від За майбутнє припустив, що смерть депутата була природною, на це, зокрема, міг вплинути стрес на роботі, адже Поляков був доволі емоційною людиною.

Член партії Голос Ольга Стефанішина назвала новину про смерть Полякова жахливою.

– Жахлива новина. Колегу, якого ще вчора бачила в залі парламенту, знайдено мертвим.

Олексій Гончаренко від фракції Європейська солідарність зізнався, що не може повірити в смерть Антона Полякова.

– Співчуття усім рідним та близьким. Ще вчора бачив Антона. Не можу в це повірити.

Людмила Буймістер від Слуги народу сподівається, що розслідування буде швидким та ефективним. Вона закликала не спекулювати на трагедії.

– Я сподіваюся, що розслідування цього випадку буде дуже швидким і ефективним, і ми від правоохоронних органів почуємо вже незабаром версії того, що відбулося. Але спекулювати на цю тему, я думаю, не варто.

Депутату від фракції За майбутнє Анні Скороход стало зле у приміщенні Ради – її забрала швидка допомога. Колеги Скороход повідомляють, що у неї, ймовірно, підвищився тиск через переживання.

Кажуть – Анна найбільше спілкувалася з померлим, вони сиділи поруч у залі.

Деякі політики сумніваються в тому, що смерть Антона Полякова була природною, і припускають, що до цього причетні його конкуренти.

– Шалено шкода, що Антон настільки молодий і пішов з життя. Антон завжди був дуже гострий на язик і я боюся, що ми повертаємося в середньовіччя, коли конкурентів починають усувати не політичним шляхом, а фізичним, – стверджує Софія Федина, депутат від фракції Європейська солідарність.

Однак, не всі депутати відреагували на смерть Полякова з жалобою. Справжній скандал виник через неетичну заяву депутата від Слуги народу Галини Третьякової. У чаті фракції вона прокоментувала трагедію такими словами – “на одного ворога менше”.

Зі свого боку голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вибачився за таке висловлювання Третьякової.

Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня у Києві. У прокуратурі вже назвали причину смерті депутата, поліція відкрила провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою Природна смерть.

Антон Поляков був одружений, у нього залишилося дві доньки.