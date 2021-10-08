Лікарі Рівненської обласної лікарні борються за життя жительки Костополя, яку 5 жовтня викинули з балкона третього поверху.

У постраждалої – важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, множинні переломи лицевого черепа, кісток тазу, перелом шести ребер, правої стегнової кісти, забої легень та серця.

– Пацієнтка підключена до апарату штучної вентиляції легень. Складно давати якісь прогнози з огляду на таку кількість пошкоджень. Загроза життю є, – говорить анестезіолог Рівненської обласної лікарні Олександр Бучак.

Трагедія сталася під час святкування дня народження в квартирі Андрія Бабули. Олена вийшла на балкон покурити із Сергієм, із яким того дня лише познайомилася. Але до кухні чоловік повернувся вже сам і наказав господареві викликати швидку.

– Ми сиділи разом за столом, пили горілку. Потім Сергій заходить і каже, що Олена випала з балкона, – розповідає власник квартири.

Згодом Сергія затримала поліція, бо одна із гостей побачила, що Олена випала з балкона не сама, а її викинув Сергій.

Уже в поліції чоловік зізнався у скоєнні злочину, але причини свого вчинку може пояснити хіба що станом сильного алкогольного сп’яніння.

Наразі Сергія помістили до ізолятора тимчасового тримання та найближчим часом оберуть запобіжний захід.

За фактом умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень йому загрожує до восьми років позбавлення волі.