Пожежа у Краматорську: подробиці пожежі на Донеччині

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Юлія Захарченко |

У Краматорську на парковці гіпермаркету загорівся мікроавтобус

У Краматорську на парковці гіпермаркету загорівся мікроавтобус

У місті Краматорськ Донецької області на автопарковці біля одного з гіпермаркетів загорівся мікроавтобус. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку вранці 8 жовтня.

На місце загорання виїхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, горів мікроавтобус, тож рятувальники почали гасити вогонь.

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Полум’я вдалося локалізувати через вісім хвилин після отримання повідомлення про пожежу, а повністю ліквідувати – ще через дві хвилини. Для гасіння пожежі залучали 10 рятувальників особового складу та дві одиниці техніки.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 406 пожеж, унаслідок яких загинуло троє людей та постраждало шестеро громадян. Однак вогнеборцям вдалося врятувати чотирьох осіб.

Полум’я спалахнуло у 101 житловому секторі, 19 транспортних засобах та інших місцях. Загалом з початку року сталося 61 190 пожеж, в яких загинула 1 171 особа та постраждало 1 018 людей.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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