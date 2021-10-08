Загадкова смерть таксиста у Харкові: авто з пасажиром влетіло в стіну

У Харкові 8 жовтня близько 7.00 у дворі будинку на проспекті Маяковського водію таксі раптово стало зле, некерований автомобіль врізався в стіну.

Після зіткнення, за словами пасажира, який сидів попереду біля водія, чоловік не подавав ознак життя.

Трагедія сталася, коли таксі виїжджало з прибудинкової території.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті водія харківського таксі.