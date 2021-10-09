Напад на Анастасію Лугову: українка отримає грошову компенсацію

Українка Анастасія Лугова, на яку влітку 2020 року напав безквитковий пасажир у потязі Київ-Маріуполь, має отримати 100 тис. грн моральної компенсації від Укрзалізниці.

Про це розповіла Анастасія Лугова у коментарі одному з українських телеканалів. За її словами, вона не задоволена рішенням суду.

Українка просила компенсацію у розмірі 500 тис. грн, оскільки її маленький син став свідком нападу (на той момент дитині було шість років).

Лугова зазначила, що вона досі ходить на прийоми до остеопата, оскільки у неї є порушення хрящів шиї. У неї сталося зміщення після удару від чоловіка.

Однак це не єдиний лікар, до якого ходить українка. Наразі Лугова працює з психологами та проходить лікування, оскільки у неї досі залишилася гуля на лобі після нападу.

Влітку 2020 року стався напад на Анастасію Лугову в потязі Київ-Маріуполь. Безквитковий пасажир зайшов до купе, в якому українка спала зі своїм маленьким сином.

Чоловік почав бити жінку та намагався зґвалтувати її на очах у дитини. Зловмисника затримали правоохоронці на вокзалі.

У квітні 2021 року підозрюваний помер у СІЗО, після чого кримінальне провадження закрили. Анастасія Лугова зазначала, що її страх помер разом з ним.

Фото: Укрзалізниця, Анастасія Лугова