У Львові на 61-річну місцеву жительку Марію чекає щонайменше дві операції після того, як її під час прогулянки з півторарічною дитиною придавив двометровий паркан. Малечу із візочком жінка встигла відштовхнути.

У постраждалої – складний відламковий перелом верхньої третини гомілкової кістки й перелом ключиці.

– Пацієнтці ургентно зробили остеосинтез ключиці пластиною, а перелом гомілки зафіксували апаратом зовнішньої фіксації, – розповідає завідувач травматологічного відділення Львівської лікарні швидкої допомоги №8 Юрій Вовчко.

Медики наголошують: жінці дуже пощастило, що масивна конструкція не пошкодила голови.

Того дня львів’янка, яка працює нянею, вийшла на прогулянку із своєю півторарічною вихованкою. Надворі був сильний вітер, тож жінка спеціально обрала шлях, де не було дерев.

Однак, проходячи повз паркан, її ледь не з головою придавило останньою секцією.

Паркан, який покалічив жінку, належить приватній фірмі. Та орендувала частину території й облаштувала парк динозаврів.

Наразі огорожу повернули на місце та навіть зробили додаткове укріплення.

Охоронець парку динозаврів запевнив журналістів Надзвичайних новин, що конфлікт із постраждалою залагодили.

Проте Марія переконує, що ніхто навіть телефоном не перепросив через інцидент. Лише передали її роботодавцю 10 тис. грн, чого абсолютно не вистачить лікування, яке триватиме щонайменше півроку.

До того ж, через травму жінка не може повернутися до роботи.

Наразі постраждала налаштована позиватися до суду, аби власники парку відшкодували їй моральну та матеріальну шкоду.

Причини травмування жінки нині з’ясовують правоохоронці.

6 жовтня на шість припаркованих в центрі Черкас автомобілів впав будівельний паркан.

Дві машини мають вм’ятини, решта – подряпини на капотах і бамперах.

Власникам автомобілів обіцяють компенсацію після оцінки пошкоджень та встановлення винних осіб.