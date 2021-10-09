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Юлія Захарченко |

У Мелітополі пішов з життя відомий бізнесмен

У Мелітополі пішов з життя відомий бізнесмен

У Мелітополі пішов з життя співзасновник компанії Олком та власник ТМ Молочна ріка Євген Куценко. За даними місцевих ЗМІ, бізнесмена знайшли повішеним.

Прес-секретар поліції Запорізької області Олена Лебединська підтвердила цю інформацію місцевим ЗМІ. За її словами, у поліції розглядали версію самогубства.

Причини такого вчинку наразі невідомі. Місцеві видання зазначають, що Євген Куценко міг захотіти піти з життя через проблеми з бізнесом.

Останнім часом з’явилися чутки про закриття молочного заводу, до якого вже нібито навідувалися кредитори. Ймовірно, що фінансові проблеми могли причиною самогубства.

За даними ЗМІ, у 2014 році підприємець вже намагався піти з життя. Куценко вистрелив собі у рот з травматичного пістолета, однак медики змогли врятувати бізнесмена.

Тоді поліція відкрила кримінальне провадження через доведення до самогубства. Куценко запевняв правоохоронців, що вистрелив через необережність, тож справу закрили.

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Джерело: Перший Запорізький

Фото: Pexels

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