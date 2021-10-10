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Юлія Захарченко |

Стала відома можлива причина аварії літака у Татарстані

Стала відома можлива причина аварії літака у Татарстані

На території Татарстану сьогодні, 10 жовтня, розбився легкомоторний літак L-410, на борту якого перебувало 22 осіб. Стала відома можлива причина аварії авіасудна.

Президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов заявив, що, найімовірніше, у літака відмовив один з двигунів. За його словами, після зльоту на висоті 70 м пілоти повідомили про неполадку та попросили вимушену посадку.

Згідно з офіційними даними, унаслідок авіакатастрофи загинули 16 людей, ще шістьох людей госпіталізували до медичних установ Мензелінська та Набережних Челнів.

Наразі на місці події працюють рятувальники, залучили техніку для ліквідації наслідків аварії.

L410 – двомоторний літак для регіональних ліній. У 1960-х роках судно створило чехословацьке підприємство Let.

Вранці 10 жовтня в Татарстані розбився літак, на борту якого були 20 парашутистів та двоє членів екіпажу. За даними ЗМІ, представники рятувальної служби висували версії, що можливою причиною аварії могло бути перевантаження літака.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Pexels

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