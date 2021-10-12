Катував задля зізнання у вбивстві: на Харьківщині судитимуть підполковника поліції

Огрядний, лисуватий та скромно одягнений чоловік у судовій залі скоріше схожий на якогось прораба, ніж на копа. Але це – 42-річний підполковник поліції. На лаві підсудних він опинився, бо слідчі ДБР, Департаменту внутрішньої безпеки поліції та прокуратура в один голос заявили: викрили справжнісінького перевертня у погонах. Мовляв, не знайшовши доказів, він вибив у підозрюваного зізнання у вбивстві.

Поліцейські розслідували вбивство людини, яке сталося в одному із сіл на Харківщині. Вони встановили товариша загиблого і вирішили визнати його винним у цьому злочині, не маючи достатніх підстав. Власне вночі правоохоронці навідалися до будинку 61-річного чоловіка, який в цей момент спав. І одразу почали його бити і душити дерев’яною палицею.

Але це ніби був тільки початок. Найстрашніше чекало у відділку поліції. Знущання тривали усю ніч: з годину копи били підозрюваного по голові пластиковою пляшкою з водою, а тоді – сталося те, що навіть уявляти гидко.

Заступник начальника відділку поліції одягнув гумові рукавички й почав здавлювати та відтягувати чоловіку геніталії. Не витримавши таких страждань, чоловік взяв на себе вбивство товариша.

Жахливі події розгорнулись у листопаді 2019-го. Тоді в невеличкому селі Омельченки сусідка знайшла пенсіонера Василя Довбенка – той лежав без ознак життя на підлозі власної кухні. Напередодні Василь обіцяв жінці допомогти обрізати сад, та от чомусь не з’явився. І та пішла до його хати, аби спитати, що трапилося.

Вбивство пенсіонера так і не розкрили, а тепер судять ще й підполковника поліції Андрія Тарахтєєва. До керівника кримінального сектору Зміївського відділу просто на роботу прийшли слідчі ДБР і вручили підозру у катуванні. Прокуратура просить для нього лише безальтернативний арешт.

На час досудового слідства суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.