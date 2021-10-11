Пасажирський поїзд №141 Бахмут – Львів затримався на 2 години 28 хвилин через аварію на залізничному переїзді.

Надзвичайна подія сталася 11 жовтня о 15.12 на дільниці Фастів – Житомир.

За попередньою інформацією, ДТП на нерегульованому переїзді сталася через ігнорування водієм комбайну John Deere правил дорожнього руху.

На колію він виїхав у той час, коли саме наближався пасажирський поїзд.

Унаслідок ДТП пошкоджено локомотив поїзда та шість вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер від госпіталізації відмовився.

Пасажирів із вагонів, де було розбито вікна, пересадили на інші місця в поїзді.

На місці події працювала поліція. На рух інших рейсів аварія не вплинула.

Між Фастовом і Житомиром у поїзд врізався комбайн / 3 фотографии

12 вересня близько 14.00 на залізничному переїзді поблизу Фастова Київської області вантажівка DAF зіткнулася з локомотивом.

Як стало відомо, вантажний транспортний засіб прямував із селища Калинівка в бік Данилівки.

За попередніми даними, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух локомотива через переїзд.

Люди в цій ДТП травм не зазнали. Унаслідок аварії пошкоджено паливний бак вантажівки.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця