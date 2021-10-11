У селищі міського типу Березнегувате Миколаївської області сталася пожежа в одноповерховому приватному житловому будинку.

Повідомлення про спалах вогню надійшло до Державної служби з надзвичайних ситуацій від Національної поліції. За даними ДСНС, у Баштанському районі виявили тіла трьох людей.

Після огляду місця пожежі правоохоронці встановили, що вогонь знищив ліжко на площі близько 2 кв. м.

Врешті вогонь самоліквідувався, тож працівників рятувальної служби не довелося залучати.

За даними ДСНС, протягом доби на території України сталося 634 пожежі, в яких загинули 15 громадян та ще восьмеро осіб постраждали, однак вдалося врятувати 12 людей.

Серед них – 149 спалахів вогню у житлових секторах, дев’ять – у виробничій сфері, 16 – у транспорті, а ще 460 – в інших місцях.

Загалом з початку 2021 року в Україні сталося 62 852 випадки пожеж, унаслідок яких загинули 1 197 місцевих мешканців та 1 032 осіб постраждали, водночас працівники ДСНС врятували життя 1 221 людини.