У селищі міського типу Березнегувате Миколаївської області сталася пожежа в одноповерховому приватному житловому будинку.
Повідомлення про спалах вогню надійшло до Державної служби з надзвичайних ситуацій від Національної поліції. За даними ДСНС, у Баштанському районі виявили тіла трьох людей.
Після огляду місця пожежі правоохоронці встановили, що вогонь знищив ліжко на площі близько 2 кв. м.
Врешті вогонь самоліквідувався, тож працівників рятувальної служби не довелося залучати.
За даними ДСНС, протягом доби на території України сталося 634 пожежі, в яких загинули 15 громадян та ще восьмеро осіб постраждали, однак вдалося врятувати 12 людей.
Серед них – 149 спалахів вогню у житлових секторах, дев’ять – у виробничій сфері, 16 – у транспорті, а ще 460 – в інших місцях.
Загалом з початку 2021 року в Україні сталося 62 852 випадки пожеж, унаслідок яких загинули 1 197 місцевих мешканців та 1 032 осіб постраждали, водночас працівники ДСНС врятували життя 1 221 людини.