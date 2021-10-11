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Тетяна Забожко |

У ТРЦ та на вулицях Києва людям підсипали в алкоголь ліки. Є померлий

У Києві людям в алкоголь підсипали ліки

У Києві п’ятеро людей пропонували відвідувачам розважальних закладів та перехожим на вулицях алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. Від дій зловмисників один із потерпілих помер.

Затримали порушників співробітники міграційної поліції Києва, слідчі та спецпризначенці КОРДу.

Як встановили правоохоронці, у злочинній схемі брали участь четверо чоловіків віком 40, 35, 34 та 24 років та 41-річна жінка.

За словами заступника начальника поліції Києва-начальника слідчого управління Дмитра Шумейка, кожен із спільників мав чіткий розподіл функцій.

– Правопорушники знайомились із громадянами у розважальних закладах та на вулицях. Запропонувавши випити, непомітно підсипали в напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали, – говорить Дмитро Шумейко.

Провівши чотири обшуки за місцями проживання причетних до злочинів, правоохоронці вилучили флакони та блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату.

Через дії фігурантів справи відкрили кримінальні провадження за фактами умисного вбивства, розбою та крадіжки.

У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У Києві людям в алкоголь підсипали ліки
У ТРЦ та на вулицях Києва людям підсипали в алкоголь ліки. Є померлий / 8 фотографий

Наразі слідчі готують затриманим підозру та клопотатимуть у суді про тримання їх під вартою.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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