Вбивство у Вінницькій області

У Козятинському районі Вінницької області 16-річна дівчина під час сварки зарізала матір та вивезла її тіло на тачці до колодязя.

Із заявою про зникнення безвісти 35-річної жінки до поліції звернулась її свекруха. Вона повідомила, що невістка нібито пішла з дому та не повернулася.

На пошуки зниклої вирушили оперативники управління карного розшуку, працівники Хмільницького відділу Нацполіції, кінологи із службовими псами.

Під час оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку.

Усередині було тіло жінки, прикидане камінням та старим одягом.

Після зібраних оперативниками доказів під підозру потрапила неповнолітня дочка загиблої.

16-річна дівчина зізналась, що, посварившись із матір’ю на кухні, завдала їй близько 30 ножових поранень. Після цього на тачці вивезла її тіло на територію нежитлового домогосподарства та вкинула його в неробочий колодязь водопостачання.

У Вінницькій області 16-річна дівчина зарізала матір і вивезла її тіло до криниці / 4 фотографии

Щоб приховати сліди злочину, прибрала в будинку, сховала свій закривавлений одяг та кухонний ніж.

Наразі неповнолітня перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Їй оголосили підозру у вчиненні умисного вбивства. За вчинення такого злочину кримінальна відповідальність настає з 14 років.

Незабаром їй мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство матері їй загрожує до 15 років тюрми.