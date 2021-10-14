У Норвегії чоловік відкрив стрілянину з лука – є загиблі

У Норвегії в місті Конгсберг на північний захід від столиці Осло чоловік влаштував стрілянину з лука, внаслідок чого загинули кілька людей. Точну кількість жертв поліція поки назвати не може.

Відомо лише, що постраждалих госпіталізували, а підозрюваного вже вдалося затримати. За попередньою інформацією, він діяв самостійно.

Зараз на місці події перебувають десятки автомобілів швидкої допомоги та поліцейські. Точну кількість постраждалих поліція поки не називає. Також правоохоронці зазначають, що поки рано робити висновки про мотиви нападника.

13 жовтня у США у місті Мемфіс (штат Теннессі) співробітник пошти влаштував стрілянину, під час якої загинули троє людей.

Помічник листоноші дістав вогнепальну зброю зі своєї машини і повернувся до будівлі, застреливши свого менеджера і начальника, а потім застрелився сам.