В акваторії Чорного моря через погіршення погодних умов судно національного флоту України зазнало пошкодження.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати.

Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна також немає.

– Внаслідок різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки було ухвалене рішення про постановку судна на якір, – пояснили у ВМС.

Наразі триває операція щодо надання допомоги аварійному кораблю та повернення його до пункту постійної дислокації. До операції залучили вісім кораблів і катерів та чотири літаки.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт Військово-морські сили розгорнули пункт управління пошуково-рятувального забезпечення.

Крім того, налагоджена взаємодія із підприємством Морська пошуково-рятувальна служба Міністерства інфраструктури України, Державною прикордонною службою України, ДСНС.

Нардеп Михайло Забродський повідомив, що йдеться про судно розмагнічування ВМС України U-811 Балта. Він зазначив, що це – невелике за головними розмірами судном, довжиною менше 70 метрів і водотоннажністю 2 086 тон. Екіпаж судна становить 45 людей.

Джерело: ВМС України

Фото: ВМС України