В Україні затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

Служба безпеки України викрила злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

Ним виявився громадянин Туреччини, якого підозрюють на його батьківщині в скоєнні особливо тяжких злочинів.

– Заходи щодо викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками патрульної поліції та Львівською обласною прокуратурою, – заявили в СБУ.

Зокрема, чоловіка підозрювали в причетності до погроз життю співробітнику правоохоронних органів.

Як з’ясували в СБУ, підозрюваний перебував на території України на нелегальних підставах. Він намагався прописатися, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині.

Чоловіка помістили під варту за умовою подальшої екстрадиції до Туреччини.