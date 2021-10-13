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Дмитро Кудрявцев |

В Україні затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

СБУ

Служба безпеки України викрила злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

Ним виявився громадянин Туреччини, якого підозрюють на його батьківщині в скоєнні особливо тяжких злочинів.

– Заходи щодо викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками патрульної поліції та Львівською обласною прокуратурою, – заявили в СБУ.

Зокрема, чоловіка підозрювали в причетності до погроз життю співробітнику правоохоронних органів.

Як з’ясували в СБУ, підозрюваний перебував на території України на нелегальних підставах. Він намагався прописатися, щоб уникнути кримінальної відповідальності на своїй батьківщині.

Чоловіка помістили під варту за умовою подальшої екстрадиції до Туреччини.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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