В Одеській області чоловік знайшов у вигрібній ямі будинку, який здавав в оренду, порізане тіло незнайомця. Сам квартирант – загадково зник.

Як пише місцеве видання, інцидент стався у селі Кучурган Роздільнянського району.

Одного дня місцевий житель, який здає свій будинок в оренду одному чоловіку, вирішив прийти до нього в гості. Однак, на диво, квартиранта не було вдома.

Власник дому, зайшовши у будинок, побачив сліди крові на стінах та на підлозі.

Тоді чоловік вирішив обстежити повністю територію домоволодіння. Під час цього він виявив порізане тіло невідомого чоловіка у вигрібній ямі.

Господар вирішив одразу викликати на місце події правоохоронців. Ті своєю чергою з’ясували, що чоловік помер саме від ножових поранень.

Відомо, що загиблий останнім часом проживав у орендованому будинку разом із зниклим квартирантом. Однак детальні подробиці наразі невідомі.

Поліцейські почали розшукувати чоловіка, як безпосередньо жив у цьому будинку. Його підозрюють у вбивстві.

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Джерело: Думская