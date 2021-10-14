Наруга над Українським народним домом у Чернівцях – фото, відео

14 жовтня в Чернівцях невідомі облили нечистотами дошку із тризубом та написом Український народний дім – Організація українських націоналістів.

– Свято почалось з неприємних новин й подій, – прокоментували світлину на своїй сторінці в соціальній мережі представники Українського народного дому.

За фактом наруги над символом української ідентичності на Буковині до правоохоронних органів звернувся депутат Чернівецької облради Сергій Добржанський.

Він вимагає від керівництва взяти справу під особливий контроль, знайти та покарати зловмисників.

– У день святої Покрови, українського козацтва, створення УПА та в День захисників та захисниць України був вчинений замах на українство в Чернівцях. Внутрішній ворог не спить і всіляко намагається зсередини, на догоду своїм кремлівським кураторам розхитати ситуацію.

У Чернівцях будівлю Українського народного дому залили нечистотами / 2 фотографии

Згодом дошку від нечистот очистили місцеві рятувальники.

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Український народний дім у Чернівцях гуртував українців із кінця ХІХ ст.

За словами генерального директора Фундації ім. О. Ольжича Володимира Старика, востаннє споруджений народним домом пам’ятник героям буковинського куреня обливали нечистотами взимку 2014 року під час Революції гідності.

Джерело: Український народний дім, Сергій Добржанський, Володимир Старик

Фото: Володимир Старик