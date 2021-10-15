У місті Луцьку на проспекті Відродження сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох маршруток. За попередніми даними, під час аварії травмувалося 10 людей.

Про це розповіла старший лікар центральної оперативної диспетчерської швидкої Надія Матушевська. За її словами, у центрі Луцька сталася ДТП за участі маршруток №2 та №9.

Попередньо в аварії постраждало 10 людей, серед яких є чотирирічна дитина. Малюка доправили на госпіталізацію до дитячої лікарні з підозрою на струс та черепно-мозкову травму.

Ще дев’ятьох осіб госпіталізували до медичних закладів з травмами різного ступеня важкості (легкого та середнього). Наразі постраждалим надають необхідну допомогу.

Зараз поліцейські працюють на місці аварії. Правоохоронці з’ясують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даними Національної поліції, станом на 30 вересня, з початку 2021 року в Україні сталося 137 286 автокатастроф. Серед них 2 225 аварій виявилися смертельними, ще у 22 200 ДТП травмувалися люди.

Джерело: Суспільне Новини