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Юлія Захарченко |

У Львові під час пожежі в металевому вагоні загинули троє людей

У Львові під час пожежі в металевому вагоні загинули троє людей

На вулиці Городоцька у місті Львові сталася пожежа. Вогонь спалахнув у металевому вагоні на відкритій території автостоянки великогабаритних транспортних засобів та техніки.

На місце події прибули рятувальники другої державної пожежно-рятувальної частини Львова. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що на момент прибуття вогнеборців із вагона почали вибиватися язики полум’я.

Пожежа у Львові: подробиці пожежі на вулиці Городоцька

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу через 18 хвилин після отримання повідомлення, а ще через п’ять хвилин повністю ліквідувати.

За даними ДСНС, під час обстеження місця пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих людей всередині вагона (кунга розміром 4х3 см).

Вогонь знищив внутрішнє оздоблення металевого вагона та побутові речі на площі близько восьми кв. м. Для ліквідації полум’я залучали вісім вогнеборців особового складу та дві одиниці спеціальної техніки.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події та можливі причини виникнення пожежі.

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