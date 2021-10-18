Хотіли вкрасти маршрутку з пасажирами: у Рівному на вокзалі сталася масова бійка

У Рівному на автовокзалі сталась масова бійка під час якої п’яні чоловіки намагалися вкрасти маршрутку, у якій перебували пасажири. Таким чином правопорушники хотіли втекти від поліцейських.

Інцидент стався 17 жовтня. Напередодні до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що у нього на вокзалі вкрали куртку, у якій були гроші – €100 та 600 грн, та мобільний телефон.

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Приїхавши на місце події, співробітники поліції стали свідками масової бійки за участі вісьмох чоловіків.

Правоохоронці намагалися одному з порушників одягнути кайданки. Однак несподіваного до одного патрульного підбіг 23-річний брат-двійник зловмисника, якого затримали, та вдарив його.

Згодом поліцейські з’ясували, що конфлікт виник через те, що декілька п’яних чоловіків намагалися сісти у маршрутку, яка курсує за маршрутом Рівне – Корець. Однак пасажири були проти цього.

У той час, коли водій маршрутки продавав квитки, один з чоловіків сів за кермо і спробував поїхати з вокзалу – його зупинили та затримали.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Джерело: Rivne Post