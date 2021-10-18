15-річну дівчину в стані коми із відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, перелом кісток черепа та обох передпліч госпіталізували до Смілянської міської лікарні після того, як вона втрапила під колеса поїзда.

Надзвичайна подія сталась на вулиці Богдана Хмельницького в місті Сміла Черкаської області на перегоні Софіївка – станція ім. Т. Шевченка.

Дівчина переходила колію в напрямку руху поїзда в навушниках та не реагувала на сигнали великої та малої гучності.

Потяг рухався зі швидкістю 50 км/год. Машиніст, побачивши дитину, застосував екстрене гальмування, але через незначну відстань наїзд попередити не вдалося.

На місце події викликали карету швидкої допомоги та представників місцевого відділку Нацполіції.

Медики екстреної допомоги прибули на місце виклику за чотири хвилини.

Надавши допомогу школярці, фахівці швидкої госпіталізували її до лікарні у вкрай важкому стані.

За дев’ять місяців 2021 року в межах регіональної філії Одеська залізниця АТ Укрзалізниця травмовано 49 осіб, 24 з яких – смертельно.

Серед травмованих було четверо дітей віком до 16 років. Одна дитина загинула.

Основна причина травмування – ходіння по колії, перехід залізничних колій у невстановленому місці, перебування в негабаритних місцях (місце, де недотримані вимоги габариту наближення будівель, – Ред.), ураження електричним струмом.

За цей же час працівники відомчої воєнізованої охорони затримали 523 особи, які перебували на залізничних коліях, службових переходах і територіях станцій філії. 243 із них оштрафовано на суму 8 тис. 284 грн.

Джерело: Одеська залізниця, Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради