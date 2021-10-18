Помер Колін Павелл – колишній державний секретар США. Йому було 84 роки. Причина смерті Павелла – ускладнення внаслідок коронавірусу. Про це повідомили рідні померлого.

Вони зазначили, що Колін Павелл помер вранці 18 жовтня. Ввін був повністю вакцинований від Covid-19.

– Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і чудового американця.

Колін Павелл обіймав посаду державного секретаря США за часів першого терміну президента Джорджа Буша. Він був першим темношкірим держсекретарем. Павелл очолював Державний департамент США із січня 2001-го до січня 2005 року.

Колін Павелл також був радником з питань національної безпеки за президентства Рональда Рейгана. Пізніше він став головою Об’єднаного комітету начальників штабів. За його керівництва США успішно провели військову операцію в Панамі, а також виграли війну у Перській затоці.

Павелл зіграв ключову роль у переговорах із військовою хунтою на Гаїті. Завдяки його зусиллям владу в країні повернули президенту Жану-Бертрану Арістіду, якого законно обрав народ.

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