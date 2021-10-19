Екстрена посадка літака Прага – Київ у Львові: стала відома причина

Літак чеської авіакомпанії Czech Airlines, що виконував рейс за маршрутом Прага – Київ, здійснив вимушену посадку в аеропорту Львова.

Причиною екстреної посадки став серцевий напад в одного з пасажирів на борту судна. Про це розповів інший пасажир Андрій Лютий-Лютенко у Facebook, який сидів поруч із тим чоловіком.

— Хочу подякувати екіпажу ОК918 Czech Airlines (Praha – Kyiv) за злагоджену та професійну роботу під час вимушеної посадки літака у Львові через серцевий напад у одного з пасажирів. Сподіваюсь, що з ним все буде добре, – написав чоловік.

У коментарях він додав, що чоловік вижив завдяки жінці, яка виявилася нейрохірургом та професором медицини. Саме вона сказала, що необхідно робити вимушену посадку у Львові, бо до Києва чоловік може не дотягнути.

У прес-службі львівського аеропорту цей випадок не коментували.

Літак зі збірною Німеччини здійснив екстрену посадку

9 вересня літак із збірною Німеччини з футболу на борту вилетів із Рейк’явіка, після перемоги над Ісландією, та прямував до Франкфурта.

В небі над шотландським Арбротом з борту надійшов аварійний сигнал, після чого літак здійснив незаплановану аварійну посадку в Единбурзі.

Джерело: Андрій Лютий-Лютенко