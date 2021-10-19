У Рівненські області суд покарав 35-річну жінку, яка одразу після пологів заморозила немовля у холодильнику.

За даними прокурорів, інцидент стався у лютому 2021 року. Одного дня жінка народила вдома дівчинку та самостійно перерізала їй пуповину.

Згодом матір загорнула новонароджену у рушник, а потім – у пакет і поклала її до морозильної камери.

Тоді ж жінка запевняла, що дівчинка нібито народилася передчасно та вже мертвою.

Однак, за результатами судово-медичної експертизи та слідчих дій, правоохоронці з’ясували, що жінка народила орієнтовно на 37-му тижні вагітності.

Ба більше, експертиза підтвердила, що немовля народилося живим та здоровим, а смерть настала через переохолодження організму.

Під час судового розгляду матір визнала свою вину та розкаялась.

Водночас суд визнав жінку винною в умисному вбивстві новонародженої дитини після передчасних пологів та призначив три роки в’язниці.

Однак жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном – два роки. Наразі вирок законної сили ще не набрав.

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Джерело: Рівненська обласна прокуратура