Семирічний хлопчик вдарив свого однолітка по голові – потерпілого забрала швидка

В одній зі шкіл села Софіївська Борщагівка під час перерви учень другого класу вдарив свого однолітка по голові.

Хлопчика госпіталізували до лікарні Боярки.

– На місце події направлено групу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативну групу відділення поліції №5 (с. Чайки) та інспекторів ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції, – повідомили поліцейські.

Правоохоронці встановили, що двоє семирічних хлопчиків – учнів другого класу – під час перерви бігали по коридору та один з них вдарив свого однолітка у лобну частину голови.

За даним фактом наразі правоохоронці проводять перевірку.

Учень шостого класу влаштував стрілянину у школі у селі Сарс біля російської Пермі. 12-річний школяр приніс до навчального закладу мисливську рушницю та двічі встиг вистрілити. Хлопець взяв зброю у батька.