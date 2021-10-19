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Абрамова Юлія |

Семирічний хлопчик вдарив свого однолітка по голові – потерпілого забрала швидка

Семирічний хлопчик вдарив свого однолітка по голові – потерпілого забрала швидка

В одній зі шкіл села Софіївська Борщагівка під час перерви учень другого класу вдарив свого однолітка по голові.

Хлопчика госпіталізували до лікарні Боярки.

– На місце події направлено групу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативну групу відділення поліції №5 (с. Чайки) та інспекторів ювенальної превенції Бучанського районного управління поліції, – повідомили поліцейські.

Правоохоронці встановили, що двоє семирічних хлопчиків – учнів другого класу – під час перерви бігали по коридору та один з них вдарив свого однолітка у лобну частину голови.

За даним фактом наразі правоохоронці проводять перевірку.

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