У Києві горіла квартира у багатоповерхівці – загинуло двоє осіб

19 жовтня у Києві під час пожежі загинули чоловік та жінка. Повідомлення про пожежу в Святошинському районі столиці, на вулиці Семашка, 21, рятувальники отримали о 10.47.

Після прибуття на місце події пожежники встановили, що загоряння сталося у кімнаті однієї з квартир на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Вогонь поширився на територію 10 кв м, пожежу локалізували об 11.21, а об 11.45 – ліквідували. У квартирі виявили тіла двох осіб.

Чому сталася пожежа та інші обставини трагедії, з’ясовуватимуть правоохоронці. На місці працювали 16 рятувальників та чотири одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нещодавно у Києві сталася пожежа у Голосіївському районі. Внаслідок неї загинув 80-річний чоловік.

За попередніми даними ДСНС, у квартирі на третьому поверсі спалахнула пральна машина – вогонь швидко поширився квартирою. Власник оселі намагався врятуватися, однак згорів.

Читайте: