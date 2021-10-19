Жертви нападу у Норвегії загинули не від стріл: поліція розкрила подробиці

П’ятеро людей, яких вбили минулого тижня в Норвегії, не були застрелені стрілами, як спершу вважалося, а вбиті колючою зброєю. Про це повідомила місцева поліція.

Чотирьох жінок та одного чоловіка віком від 52 до 78 років вбили в середу під час нападу в місті Конгсберг, що приблизно за 70 км на захід від столиці Осло.

Kongsberg i aften efter et helt, helt ufatteligt døgn pic.twitter.com/SuuXEGDSDP — Emma Buus Mosegaard (@emmabuus) October 14, 2021

Нападник був озброєний луком і стрілами. Він поранив за допомогою стріл принаймні одну людину. Інспектор поліції Пер Томас Омхольт повідомив під час прес-конференції, що жодна смерть не була спричинена стрілами.

— П’ятеро людей були вбиті колючою зброєю. Когось вбили у їхніх будинках, а інших – на вулиці, – сказав Омхольт.

Він відмовився уточнити, чи це були ножі, чи якась інша зброя. Ще трьох осіб поранили, зокрема поліцейського, який тоді перебував на службі.

У поліції заявили, що наразі правоохоронці ще опитують свідків інциденту.

— Все свідчить про те, що жертв обирали випадковим чином, – сказав Омхольт.

Стрілянина у Конгсбергу сталася 13 жовтня. Спершу поліція заявила, що до вбивств причетний чоловік з луком та стрілами. Пізніше там додали, що використовувалася й інша зброя. Омхольт не уточнив, чому для прояснення ситуації знадобилося шість днів.

Єдиним підозрюваним у цій справі є 37-річний Еспен Андерсен, який зізнався у скоєному. На думку слідчих, він психічно хвора людина, яку наразі помістили до психіатричного закладу.