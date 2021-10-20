Жорстоке побиття чоловіка під час затримання: у Києві двом поліцейським повідомлено про підозру (ФОТО 18+)

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом працівникам оперативного підрозділу одного з райуправлінь поліції Києва, які жорстоко побили чоловіка під час затримання.

За даними слідства, у лютому 2020 року правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрювали у крадіжках.

Для цього оперуповноважені без необхідності розбили вікна в його автомобілі.

Незважаючи на те, що підозрюваний не чинив опір, поліцейські надягли на нього кайданки та вдарили металевим ломом по руці та голові. Окрім того, вони застосували газовий балончик.

Унаслідок цього затриманий отримав синці та садна, а також рвану рану голови.

Від потужних ударів чоловік втратив свідомість. Тоді ж поліцейські привели його до тями, а після – продовжили бити руками та ногами.

Ба більше, правоохоронці заламували пальці чоловіку.

Били ломом до втрати свідомості: у Києві повідомили про підозру двом поліцейським / 10 фотографий

У ДБР пояснили, що через давність події значну кількість слідів злочину було знищено. Однак співробітникам бюро вдалося зібрати докази та встановити всі обставини інциденту.

Таким чином встановили двох осіб, причетних до побиття затриманого. Відомо, що наразі вони працюють в інших підрозділах поліції.

Обом оперативникам повідомили про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством із застосуванням спецзасобів.

Оперуповноваженим загрожує до восьми років ув’язнення.

Також вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від посад на період розслідування та обрання їм запобіжних заходів.

Окрім того, перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення цього злочину.