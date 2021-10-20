Підпільне кафе Золотий Лев на столичному Печерську, де чоловіки стають жертвами шахрайської схеми, продовжує працювати попри візит поліцейських напередодні.

Свідками цього стали журналісти Надзвичайних новин, які вирішили перевірити, як ошукують людей зловмисники.

Кореспондент Ігор Шумик на власному прикладі продемонстрував, як працює схема.

Кафе, де відбуваються події, хоч і працює нібито з 09.00 до 22.00, оживає лише надвечір.

Завсідниками “закладу” є дівчата, які підшуковують жертв на сайті швидких побачень. Для всіх чоловіків діє одна й та сама легенда – із потенційними жертвами знайомиться студентка-юристка, дочка багатого тата, яку той часто возить за кордон на відпочинок.

На зустріч прибуває на Mercedes синього кольору. Раптом починає відчувати голод і пропонує кавалерові зайти до закладу. Там замовляє стандартні страви – рибу, олів’є та бокал шампанського. Вартість такої вечері зазвичай коштує від 4 тис. грн.

Після того, як потенційна жертва сплачує рахунок, дівчину нібито терміново викликає додому тато. За кожне “вдале” побачення “студентка-юристка” отримує відсоток.

Киянину Максиму Бонеру побачення в такому закладі коштувало загалом 7 тис. грн.

– Спочатку заплатив 5 тис. грн, а потім дівчина захотіла ще вина, – пригадує чоловік.

Кореспонденту Ігорю Шумику принесли чек на 4 625 тис. грн. Однак щойно він заявив, що оплачувати рахунок не буде, як “побачення” різко припинилося.

Коли журналіст взагалі відкрив карти, дівчина, закривши обличчя руками, втекла. За нею подалася й пара за сусіднім столиком. А персонал почав вдавати із себе відвідувачів.

Знімальна група констатує: інтер’єр закладу нагадує привокзальне кафе. Салат, який чоловікам продають за 600 грн, очевидно, купують у найближчому супермаркеті.

Кухні та навіть туалету для гостей немає, а скрізь – повна антисанітарія.

Згідно з інформацією в мережі, хитру схему для ошукування чоловіків організував росіянин Петро Шалін. Він є співзасновником кількох подібних закладів у Москві та Санкт-Петербузі.

Чому заклад продовжує працювати в Києві, у поліції не коментують. Довести, що люди мають справу із шахрайством, непросто, стверджує адвокат Григорій Лопатін.

– Будь-яка особа не могла б відвідати це кафе, і це свідчить про вибірковість. Чи має заклад дозволи на харчування, прейскурант, чи має виробничі потужності для приготування страв? Якщо нічого з переліченого немає, зрозуміло, що заклад харчування не міг надавати такі послуги, і всі ці дії мають кваліфікуватися як шахрайство, – пояснює адвокат.

Чоловіки, які потрапили на ґачок дівчат із сайту швидких побачень, завжди могли піти, не розрахувавшись.

Однак два місяці тому, іноземців, яких заманили до викритого потім правоохоронцями закладу-пастки, після відмови оплачувати чек били, грабували та вивозили на околицю міста.

Загалом жертвами зловмисників стали щонайменше півтори сотні шукачів романтичних знайомств.