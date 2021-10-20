У Черкасах судитимуть тренера з кульової стрільби через смерть дев’ятикласника під час заняття 19 квітня.

Обвинувальний акт до суду скерували слідчі Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні за трьома статтями Кримінального кодексу – Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів – тривало півроку.

Через смерть вихованця тренерові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Вогнепальне поранення в голову 14-річний хлопчик дістав під час тренування з кульової стрільби в тирі черкаської школи №9 19 квітня.

Дитина померла, не приходячи до тями.

Трагічний інцидент стався, коли тренер-викладач вийшов із приміщення.